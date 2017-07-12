Именно благодаря народу в Турции был предотвращен военный переворот - премьер

2017-07-12 19:36 | www.trend.az | 4

АНКАРА /Trend/ - Именно благодаря турецкому народу в стране была предотвращена попытка военного переворота, сказал журналистам в среду в Анкаре премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"Народ Турции одержал победу над путчистами и поддержал свое правительство. Именно благодаря народу Турции был предотвращен военный переворот", - сказал премьер-министр.

По его словам, большинство погибших во время попытки военного переворота - это молодые люди.

"Во время предотвращения попытки военного переворота против путчистов не было использовано никакого насилия", - сказал Йылдырым.

Как сказал журналистам министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, слова о том, что в Турции был организован контролируемый переворот, не отражают реальности.

"К большому сожалению, сегодня некоторые круги ведут пропаганду против воли народа. Те, кто утверждает, что в Турции был контролируемый военный переворот, сами являются частью гнусного плана против нее", - сказал Албайрак.

По его словам, борьба против движения Гюлена не будет легкой и потребует много времени.

"Эта организация в течение сорока лет действовала в Турции. Движение Гюлена сильно ослабло, но до сих пор в некоторых структурах продолжают скрываться сторонники этой организации", - сказал министр.

С 11 по 16 июля в 81 провинции Турции проходят мероприятия, посвященные событиям 15 июля прошлого года. Основные мероприятия состоятся в Анкаре и Стамбуле, где будут открыты памятники жертвам мятежников. В парламенте страны пройдут специальные заседания.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 250 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.



После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)