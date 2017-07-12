Иранскую авиакомпанию впервые возглавила женщина

2017-07-12 16:20 | www.oxu.az | 4

В Иране генеральным директором (CEO) авиакомпании Iran Air назначена Фарзане Шарафбафи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на газету Tehran Times, на этом посту она заменит Фархада Парвареша.

До этого Шарафбафи занимала должность генерального директора исследовательского департамента компании. Таким образом, она стала первой в истории женщиной, возглавившей иранскую авиакомпанию.

Кроме того, Шарафбафи является первой женщиной в Иране, получившей докторскую степень в области аэрокосмических технологий. Под ее руководством было запущено несколько авиационных проектов и ряд образовательных курсов.

Оставляющий пост генерального директора Iran Air Фархад Парвареш теперь займет место официального представителя Ирана в Международной организации гражданской авиации в штаб-квартире в Монреале (Канада).

Iran Air — крупнейший иранский авиаперевозчик. Компания базируется в Тегеране и выполняет внутренние и зарубежные полеты. По состоянию на начало 2017 года Iran Air осуществлял рейсы в 56 городов Европы и Азии.