Попытка военного переворота в Турции - теракт, и турецкий народ справился с этими террористами - президент

2017-07-12 19:47 | www.trend.az | 4

АНКАРА /Trend/ - Попытка военного переворота в Турции - террористический акт, и турецкий народ справился с этими террористами, сказал в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, в настоящее время Партия справедливости и развития является гарантом стабильности и демократии в стране.

"В Турции не останется ни одного террориста. Турция будет бороться до уничтожения последнего террориста, так как мы обещали народу борьбу с терроризмом", - сказал Эрдоган на мероприятии в связи с годовщиной попытки переворота, предпринятой в ночь с 15 на 16 июля прошлого года.

Отметим, что накануне в Анкаре начались мероприятия в связи с годовщиной попытки переворота. В мероприятиях принимают участие политические лидеры страны.

В рамках мероприятий также проводится фотовыставка, посвященная событиям, произошедшим во время попытки переворота.

С 11 по 16 июля в 81 провинции Турции пройдут мероприятия, посвященные этой дате. Основные мероприятия состоятся в Анкаре и Стамбуле, где будут открыты памятники жертвам мятежников. В парламенте страны пройдут специальные заседания.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 250 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)