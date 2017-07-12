Азербайджан за год втрое увеличил посевные площади хлопка

2017-07-12 20:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан за год примерно в три раза увеличил посевные площади хлопка. Об этом сказал, в частности, в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии 2017 года и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что Азербайджан восстановил славу хлопководства.

"Уже растет число желающих заниматься хлопководством. Это создает хорошую возможность для, можно сказать, полной ликвидации безработицы в хлопководческих районах. Если в 2015 году было заготовлено 35 тысяч тонн хлопка, то в прошлом году эта цифра достигла примерно 90 тысяч тонн. Если в прошлом году хлопок выращивался на 51 тысяче гектаров, то в этом году он выращивается на 136 тысячах гектаров. Мы примерно в три раза увеличили посевные площади. Если мы возьмем за среднюю производительность 20 центнеров, то в этом году можно ожидать 260-270 тысяч тонн хлопка", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, эта цифра может быть как больше, так и меньше.

"Это зависит от погодных условий и технического обслуживания. Но в любом случае мы уже смогли совершить серьезный поворот в хлопководстве. Хлопок является и прекрасным экспортным товаром, продается на мировых биржах, и в то же время является ресурсной базой для деятельности Мингячевирского парка легкой промышленности. Мы, конечно, будем стараться экспортировать готовый продукт", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что хлопок выращивается в более чем 20 районах страны.

"Я еще раз должен отметить, что в этих районах имеется очень большой интерес к этой традиционной для нас отрасли. Эта наша инициатива оценивается очень высоко", - сказал глава государства.