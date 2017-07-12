Президент Азербайджана «Чиновники не умеют вести себя, допускают серьезные ошибки»

2017-07-12 19:35 | www.apa.az | 3

«Я неоднократно говорил о нормах поведения госчиновников, хочу еще раз сказать об этом. Во время назначения на работу каждого госчиновника я даю им поручения о том, что они должны быть скромными, служить народу, быть с народом, не ставить себя выше народа».

Как сообщает АПА, об этом в ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что сам чиновник и члены его семьи не должны вести себя высокомерно: «Однако несмотря на это иногда мы видим, что чиновники не умеют себя вести, допускают ошибки, а члены их семей считают, что у них есть особая привилегия. В Азербайджане ни у кого нет привилегий. Я говорил, что если этот госчиновник не может ничего сказать членам своей семьи, то он будет уволен. Так и случилось. В Азербайджане занимающиеся хулиганством, произволом наказываются. Они должны быть наказаны. Уступок никому не предоставляется и мое решение еще раз подтвердило это. Пусть все сделают выводы».