Президент сделал предупреждение чиновникам

2017-07-12 16:34 | www.oxu.az | 3

В ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев затронул вопрос норм поведения госчиновников и членов их семей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, президент Ильхам Алиев подчеркнул важность служения народу, необходимость быть скромными, стараться не быть высокомерными. Все эти принципы должны быть нормой жизни и работы чиновника.

Глава государства заявил, что в этом вопросе никому уступок делаться не будет, и все должны сделать из этого вывод.

Н.О.