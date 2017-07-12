Эрдоган: Турция вздохнёт с облегчением, если её не примут в ЕС

2017-07-12 16:45 | www.oxu.az | 3

Президент Турции Реджеп Эрдоган посетовал на затянувшиеся переговоры о вхождении страны в состав Евросоюза. Политик заявил, что в Брюсселе напрасно тратят его время и признался, что граждане Турции уже не горят желанием стать членами ЕС, как это было раньше, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

«Сейчас нас не только не приглашают на саммиты лидеров ЕС, но и напрасно отнимают у нас время, - заявил Эрдоган. - Если в ЕС скажут, что они не примут Турцию в свои члены, то мы вздохнем с облегчением и начнём реализацию альтернативных планов».

Отметим, Турция подписала соглашение об ассоциации с Европейским союзом ещё в далеком 1963 году, а в 1987 году официально направила заявку на членство в ЕС. С тех пор власти Анкары и ведут переговоры с представителям Брюсселя.

Н.О.