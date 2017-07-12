Президент Ильхам Алиев: Госчиновники, которые не могут управлять членами своей семьи, будут сняты с должности

2017-07-12 20:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Государственные чиновники, которые не могут управлять членами своей семьи, будут сняты с должности.

Об этом сказал, в частности, в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии 2017 года и предстоящим задачам.

«Я и на одном из совещаний говорил, что деятельность глав исполнительной власти будет оцениваться в том числе и по этому показателю. Еще раз говорю: 15 декабря мне должна быть представлена подробная справка, и после этого будет дана как высокая оценка, так и будут приняты меры наказания. Я неоднократно высказывал свое мнение в связи с нормами поведения государственных чиновников, и я еще раз хочу сказать. Среди поручений, которые я даю при назначении на работу каждого государственного чиновника, есть и то, что чиновник должен быть скромным, служить народу, быть вместе с народом, не должен ставить себя выше народа», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что сам чиновник и члены его семьи не должны вести себя высокомерно.

«Однако, несмотря на это, порой мы все еще видим, что как чиновники не могут вести себя, допускают грубые ошибки, так и члены их семьи считают, что у них есть особые привилегии. Ни у кого в Азербайджане нет никаких привилегий. Я говорил, что госчиновник, который не может управлять членами своей семьи, будет снят с должности, и так и случилось. В Азербайджане те, кто занимается хулиганством, произволом, наказываются и должны наказываться. Никому не делается никаких уступок, и мои последние решения еще раз это доказывают, пусть все сделают выводы», - сказал Президент Ильхам Алиев.