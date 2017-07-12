Лучшие паспорта для путешествий: Новый рейтинг

2017-07-12 16:56 | www.oxu.az | 4

Политическая ситуация в мире меняется, а вместе с ней меняются и правила въезда в те или иные страны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на nat-geo.ru, на сайте Passport Index публикуется актуальный рейтинг паспортов с точки зрения открытости границ для их обладателей.

Паспортный рейтинг основан на списке ООН, в который входят 193 государства и 6 территорий (Макао, Косово и другие). Баллы начисляются за каждое государство, куда гражданин той или иной страны может въехать без заранее оформленной визы. Учитываются как полностью безвизовые режимы, так и возможность получения визы в аэропорту по прилету: чем больше таких стран, тем выше у паспорта рейтинг.

За последний год ситуация в целом изменилась незначительно: обладателями наиболее «могущественных» паспортов, перед которыми открыто большинство границ мира, остаются жители Западной Европы и Северной Америки; среди азиатских государств лидируют Сингапур, Южная Корея и Япония. Для путешественников с этими паспортами безвизовыми являются 156−158 стран.

Напротив, в наиболее невыгодном положении — жители стран Ближнего Востока. Гражданам Афганистана без виз доступно всего 22 страны, для Пакистана этот показатель — 25, для Ирака — 26. При этом «открытые» для них государства — это Гаити, Уганда, Самоа и ряд курортных направлений.

Наиболее значительный рывок в рейтинге совершила Украина: если в прошлом ее гражданам без виз было доступно 85 стран, то теперь, после исторического решения ЕС, уже 119. Благодаря этому в Паспортном рейтинге Украина переместилась с 48-го места на 30-е. Обладателям грузинских паспортов, также недавно получившим право на безвизовый въезд в Европу, доступно меньше направлений: 104.

Благодаря ряду межправительственных соглашений путешественники из России теперь могут посещать без виз 108 государств и территорий (по данным прошлого рейтинга — 98). Среди 199 государств, представленных в списке, страна теперь занимает 42-е место.

Среди недавних изменений, касающихся правил въезда для граждан России — отмена виз в Самоа.

С.С.

