ОАЭ направили в ООН послание с требованием закрыть телеканал "Аль-Джазира"

2017-07-12 20:12 | www.trend.az | 3

Власти ОАЭ направили послание Верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хусейну, в котором выступили в защиту требования ряда арабских стран закрыть катарский телеканал "Аль-Джазира", передает в среду РИА Новости со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM.

В послании госминистра ОАЭ по иностранным делам Анвара Гаргаша говорится, что у права на свободу слова есть ограничения, которые связаны защитой национальной безопасности и общественного порядка. "Свобода слова не может использоваться для оправдания и защиты распространения экстремизма", - отмечается в послании.

Ранее Верховный комиссариат ООН по правам человека охарактеризовал требования закрыть катарский канал "Аль-Джазира" и его дочерние СМИ как "недопустимую атаку против права на свободу слова и убеждений".

В качестве примера того, каким именно образом материалы "Аль-Джазиры" могли служить в качестве подстрекательства к экстремизму, власти ОАЭ упомянули трансляцию телеканалом выступлений бывшего главы "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насраллы, одного из лидеров палестинского движения "ХАМАС" Халеда Машааля и других.

Кроме того, упоминается о роли "Аль-Джазиры" в призывах мусульман к мести за публикацию карикатур на Пророка Мухаммада, а также выступлениях в эфире телеканала исламского клирика Юсуфа аль-Кардави, считающегося радикальным.