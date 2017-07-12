Убийство армянскими военнослужащими гражданских лиц в Азербайджане является терроризмом и сепаратизмом - украинский аналитик

2017-07-12 20:24 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Убийство армянскими военнослужащими гражданских лиц в Азербайджане является терроризмом и сепаратизмом.

Об этом говорится в статье украинского аналитика Юрия Райхеля об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, опубликованной популярным украинским интернет-порталом Politeka.net

В статье отмечается, что в результате обстрела армянскими вооруженными силами села Алханлы Физулинского района были убиты два гражданских лица, в том числе ребенок.

Аналитик отмечает, что решение нагорно-карабахской проблемы могло бы повлиять на развитие торговых, экономических связей стран региона и других стран. "В результате решения проблемы товары стран Южного Кавказа могут перевозиться через Каспийское и Черное моря, что положительно повлияет на украинский рынок. Поэтому решение нагорно-карабахской проблемы отвечает интересам Украины", - отметил Райхель.

Украинский аналитик пишет, что Южный Кавказ является стратегическим регионом и поэтому всегда находится в поле зрения интересов зарубежных государств.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)