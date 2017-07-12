Азербайджан более чем в два раза увеличит экспорт орехов

2017-07-12 20:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может более чем вдвое увеличить производство орехов.

Об этом сказал, в частности, в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии 2017 года и предстоящим задачам.

“Я уже отмечал в предыдущих выступлениях, что ореховодство является самой доходной сферой сельского хозяйства. Наши ореховые сады в настоящее время составляют около 30 тысяч гектаров, а может, и чуть больше. Поставлена задача посадить дополнительно 40 тысяч гектаров ореховых садов. Этот процесс идет, и в настоящее время из 40 тысяч посажены уже 18 тысяч гектаров”, - сказал глава государства.

Конечно, добавил Президент Ильхам Алиев, эти сады будут приносить плоды только через несколько лет. “Однако когда они начнут приносить плоды, мы сможем более чем вдвое увеличить производство орехов. Если в настоящее время фермеры экспортируют орехи на 100 миллионов долларов, то этот показатель вырастет более чем в два раза и принесет выгоду как фермерам, так и государству”, - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана также отметил, что в прошлом году было экспортировано 300 тонн оливок.

“Но, конечно же, экспорт оливок может быть и на уровне 50 миллионов долларов. Наш природный климат, условия и традиции это позволяют. Просто необходимо правильно организовать работы, и они организовываются. Если появится необходимость, то следует построить новые фабрики по переработке оливок. Мы должны поставлять на рынки ведущих стран мира самые качественные товары”, - сказал глава государства.