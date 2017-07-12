Обнародована сумма компенсации, выплаченная вкладчикам ликвидированных банков

2017-07-12 17:36 | www.oxu.az | 3

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) обнародовал сумму компенсации, выплаченную вкладчикам ликвидированных в Азербайджане банков.

Как сообщили Oxu.Az в фонде, вкладчикам Parabank, Zaminbank, Dekabank, Kredobank, Кавказского банка развития, Atrabank, Bank of Azerbaijan, Gandjabank, Texnikabank, United Credit Bank и Bank Standard было выплачено компенсации на сумму свыше 747,35 миллиона манатов.

Л.А.