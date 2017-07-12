Президент Азербайджана поручил постоянно контролировать потребительские цены

2017-07-12 21:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Контроль над потребительскими ценами должна быть постоянной, чтобы не допустить искусственного повышения цен.

Об этом сказал, в частности, в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии 2017 года и предстоящим задачам.

«В начале года я говорил, что 2017 год должен стать годом экономического развития. Так и стало. Уже можно так говорить. Правда, в последующие месяцы мы все еще должны активно работать, и будем работать. Но уже достигнутые результаты и озвученные мной во вступительной речи цифры дают основание говорить, что этот год станет годом развития. Прошлый год был годом экономической, финансовой стабилизации. Этот же год будет годом развития. Уверен, что и в последующие годы Азербайджан еще более укрепит свой экономический потенциал», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что, конечно же, для успешного продолжения экономических реформ и экономической политики необходима финансовая и экономическая стабильность.

«Это было достигнуто. С начала года макроэкономическая ситуация стабильная. Правда, в первые месяцы года наблюдался рост цен. Но в последние месяцы цены, можно сказать, стабилизировались. Контроль над потребительскими ценами должна быть постоянной, чтобы не допустить искусственного повышения цен. Для этого нет никаких оснований, потому что обеспечивается макроэкономическая стабильность. Курс маната уже несколько месяцев стабилен. Зависимость от импорта сокращается, спрос больше удовлетворяется за счет местного производства. Одним словом, вопросы макроэкономической стабильности, как всегда, будут в центре внимания, и я уверен, что до конца года не будет каких-либо проблем. Я уже отметил, что наши валютные резервы растут, положительное сальдо внешнеторгового оборота за шесть месяцев составляет около двух миллиардов долларов. Поэтому у нас есть достаточно сильные экономические возможности и валютные резервы. Азербайджан входит в число ведущих стран по объему валютных резервов на душу населения. Существующее соотношение валютных резервов к внешнему государственному долгу также выводит Азербайджан на ведущие позиции в мировом масштабе. Наши валютные резервы в 4-5 раз превышают внешний государственный долг», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что на очередной период приоритеты остаются неизменными.

«Hашим приоритетом является развитие ненефтяного сектора. Озвученные мной цифры являются проявлением именно этой политики. Очень серьезные шаги предпринимаются по развитию промышленного производства, сельского хозяйства, реализуются программы. Представленные мной в предыдущий период в качестве программ проекты уже реализуются. В частности, успешно идет создание промышленных парков. Число резидентов и объем инвестиций в Сумгайытском промышленном парке растут, и имеется очень большой интерес. Там создаются крупные промышленные комплексы, и государство со своей стороны реализует все необходимые инфраструктурные проекты. В Мингячевирском промышленном парке будет построено девять заводов. В результате деятельности этих заводов будет создано более пяти тысяч рабочих мест. Надеюсь, что в конце года состоится открытие первого завода, и Мингячевир расширит свои возможности как крупный промышленный город. В Балаханинском парке пять заводов уже готовы к деятельности. В Нефтчалинской промышленной зоне в ближайшее время начнут функционировать два предприятия. На острове Пираллахи был заложен фундамент двух заводов по производству лекарств. В Масаллинской промышленной зоне уже выделен земельный участок и были приняты предложения на более чем 30 миллионов манатов инвестиций. Вот это является прекрасным проявлением уже проделанной нами работы. Уверен, во всех наших районах, как я и поручал, в скором времени будут созданы промышленные зоны», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в аграрной сфере высокими темпами идет создание новых агропарков.

«Этот процесс получил широкий размах. На сегодняшний день по нашей инициативе и при нашей финансовой поддержке созданы 32 крупных фермерских хозяйства. Сейчас создаются 38 крупных агропарков. Частный сектор очень ответственно отнесся к нашей инициативе. Создание в скором времени 38 агропарков в большой степени увеличит наш экспортный потенциал», - сказал Президент Азербайджана.