В Баку состоялось открытие нового теннисного корта – ФОТО

2017-07-12 18:10 | www.oxu.az | 3

Сегодня после капитального ремонта состоялось открытие Спортивного теннисного комплекса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи и спорта.

На мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов, президент Федерации тенниса Азербайджана Огтай Асадов и другие официальные лица.

Спортивный теннисный комплекс, расположенный по улице С.Абдуррахимова, 12 Наримановского района Баку, был построен в 1986 году.

За период функционирования в комплексе не проводились работы по капитальному ремонту и реконструкции.

Начиная с первой половины текущего года, в здании и сооружениях комплекса начались работы по капитальному ремонту и реконструкции, проведены необходимые строительно-монтажные работы.

Главное здание, трибуна, охранно-проходной пункт капитально отремонтированы, заменены специальные покрытия 6 теннисных кортов, обновлена система освещения, корты обеспечены необходимым оборудованием.

Кроме этого, для полного обеспечения деятельности комплекса в участке дополнительно построены прилегающий к основному зданию фитнесс-зал, комната для массажа, котельная, насосная, водохранилища емкостью 60 кубометров чистой воды и 120 кубометров сточной воды. Проложена новая линия газа, восстановлена электролиния, построена дренажная сеть и сеть для сточных вод.

Э.А.