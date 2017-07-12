В Турции задержаны более 200 подозреваемых в причастности к ИГИЛ

2017-07-12 18:20 | www.oxu.az | 4

Турецкие силы безопасности задержали 233 человека по подозрению в причастности к террористической группировке «Исламское государство»

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает главное управление безопасности Турции в среду.

«В ходе операции, проведенной в 29 провинциях страны, задержаны 233 человека, подозреваемых в причастности к ИГИЛ. Задержанные в ходе операции 25 иностранцев переданы в территориальные миграционные управления», - говорится в сообщении.

Ранее в среду администрация провинции Конья в центральной части Турции сообщила, что при попытке произвести задержание произошла перестрелка, в которой были ликвидированы пять предполагаемых боевиков ИГИЛ, четверо полицейских получили ранения.

С.С.

