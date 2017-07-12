Президент Ильхам Алиев: Страны Европы, Персидского залива и Азии проявляют интерес к азербайджанской продукции

2017-07-12 21:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В странах Европы, Персидского залива и Азии есть интерес к азербайджанской продукции.

Об этом сказал, в частности, в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии 2017 года и предстоящим задачам.

“Ведутся работы по повышению экспорта в ненефтяном секторе, рост хороший, составил 27 процентов. Мы должны расширить географию экспорта. Есть традиционные рынки. Мы присутствуем на этих рынках, но должны укрепить свои позиции и выйти на новые рынки. Работы, которые проводятся в этом направлении, уже дают свои результаты. Сейчас мы начали экспортировать наши сельскохозяйственную продукцию и товары переработки в несколько стран Персидского залива. Их [поставки] необходимо расширить. Рынок стран Персидского залива достаточно большой и с точки зрения расстояния близкий. Поэтому началась реализация первичных проектов. Мы начали экспорт товаров и должны еще больше его расширить. Государственные структуры и министерство экономики оказывают свою поддержку предпринимателям. Мы уже выходим на рынки Азии и должны постараться, чтобы выйти на рынки стран Евросоюза. Можно сказать, я поднимаю этот вопрос во время всех зарубежных визитов и встреч в Баку с зарубежными коллегами, я кладу перед ними список и говорю им, что мы можем экспортировать эти товары, вы и так покупаете эти товары, можете приобретать их у нас, а мы можем приобретать экспортируемые вами товары. Поэтому мы на все встречи ходим с этим списком, и уже есть прекрасные результаты. В странах Европы, Персидского залива, Азии есть интерес к нашим товарам, просто до сегодняшнего дня они не были проинформированы. Создание портала Azexport является очень серьезным шагом в этом направлении. Сегодня на портал приходят заказы со всего мира. Но раньше никто не знал, что мы производим. Теперь знают, обращаются, заключаются электронные контракты. Это большое событие, посмотрите, насколько этот шаг упростил работу предпринимателей. На все основные рынки отправляются торговые миссии, состоящие из представителей государственного и частного секторов. Мы должны экспортировать свои товары за рубеж”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев озвучил ряд цифр по экспорту азербайджанской продукции за рубеж.

“Я хочу озвучить здесь некоторые цифры. Это будет интересно общественности, а представители предпринимателей и государственного сектора будут знать, что это хорошие показатели. Но мы должны продолжать работы в этом направлении. Хочу озвучить некоторые цифры по экспорту сельскохозяйственной продукции и товаров переработки: экспорт помидоров в этом году вырос на 55 процентов, картофеля - на 63 процента, лука - на 1100 процентов, хлопка - на 154 процента, хлопкового волокна - на 650 процентов, молочной продукции - приблизительно на 400 процентов, переработанных фруктов и овощей - на 54 процента, необработанной кожи - на 38 процентов, спиртных и безалкогольных напитков - на 16 процентов, в том числе экспорт вина - на 13 процентов, экспорт яблок вырос приблизительно на 200 процентов, хурмы - на 14 процентов, гранат - на 106 процентов, чая - на 50 процентов, шоколада - на 50 процентов, табачной продукции - на пять процентов, животных и растительных масел - на семь процентов. Вот это результаты проделанной работы”, - сказал глава государства.

Президент Азербайджана также озвучил ряд цифр по экспорту промышленных товаров.

“Экспорт золота вырос на 64 процента, электроэнергии - на 300 процентов. Сейчас мы продаем электроэнергию и за шесть месяцев продали ее на 25 миллионов долларов. Почему? Потому что мы построили линии, объединили их, у нас есть высоковольтные линии ко всем нашим соседям. Экспорт алюминия вырос на 30 процентов, пластиковых товаров - на 22 процента, оборудования, механических устройств - на 50 процентов, меди - на 67 процентов, концентрата медной руды - на 100 процентов, дегтярного масла - на 56 процентов, бентонитовой глины - на 255 процентов, текстильных изделий - на 73 процента, камня, гипса, цемента - на 3000 процентов, продуктов химической промышленности - на восемь процентов, свинца - на 123 процента”, - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что это самый лучший показатель проделанной работы.

“Вместе с тем, есть некоторые товары, экспорт которых сократился. Это все должны знать, необходимо как изучить причины, так и принять меры. Например, экспорт вишни и черешни сократился на 22 процента, сахара - на 11 процентов, фундука - на девять процентов. Среди промышленных товаров единственным товаром, который сдал позиций, является черный металл и изделия из него. Экспорт этого товара сократился на 11 процентов. То есть список товаров, экспорт которых снизился, состоит из трех позиций, но посмотрите, сколько товаров, экспорт которых вырос, и насколько выросли наши возможности. Я озвучил эти цифры, потому что это замечательный показатель, результат нашей работы. В то же время этот пример на будущее. Мы должны повысить производство по этим позициям и расширить географию их экспорта”, - сказал Президент Азербайджана.