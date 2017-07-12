Власти Гамбурга извинились за беспорядки на G20

2017-07-12 18:40 | www.oxu.az | 4

Бургомистр Гамбурга Олаф Шольц извинился перед горожанами за «хаос», который воцарился на улицах города в дни проведения саммита «Большой двадцатки».

Во время проведения в Гамбурге 7-8 июля саммита G20 группы протестующих в течение трех суток поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских и грабили магазины.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на rosbalt.ru 476 правоохранителей получили ранения. В то же время тысячи людей участвовали в Гамбурге в мирных протестах.

«Мне очень жаль», — заявил Шольц в интервью газете Zeit. Он добавил, что «жителям и жительницам Гамбурга пришлось претерпеть многое в связи со значительными ограничениями движения» и «насилием и хаосом, который преступники беззастенчиво принесли в город». Шольц также заявил, что не планирует уходить в отставку из-за беспорядков.

Ранее вице-канцлер Германии социал-демократ Зигмар Габриэль заявил, что бургомистр Гамбурга социал-демократ Олаф Шольц «не несет ответственности за инсценировку саммита», и те, кто теперь требует отставки Шольца, «должны требовать также отставки Ангелы Меркель».

С.С.

