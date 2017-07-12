Новый удар США по Сирии: Есть погибшие

2017-07-12 18:50 | www.oxu.az | 3

Самолеты международной коалиции во главе США нанесли авиаудар по жилым домам в поселении Кишкиш Джабур в сирийской провинции Эль-Хасака, погибли шесть мирных граждан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на местные источники.

«Самолеты коалиции нанесли удар по жилым домам в Кинкиш Джабур к югу от города Шаддади в провинции Эль-Хасаке. Погибли шесть человек, включая двух женщин», - говорится в сообщении.

Н.О.