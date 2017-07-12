Президент Ильхам Алиев поздравил главу Черногории

2017-07-12 21:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Черногории Филипа Вуяновича.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Черногории.

Верю, что шаги, предпринимаемые на пути дальнейшего укрепления и развития дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Черногорией, и впредь будут служить интересам наших стран и народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Черногории – благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.