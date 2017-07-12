Лига Европы: “Интер” победил люксембургскую “Фолу”

2017-07-12 22:08 | www.apa.az | 4

Сегодня в Баку состоялся первый матч второго квалификаицонного раунда Лиги Европы между бакинским «Интером» и люксембругской «Фолой».

Как сообщает АПА, в матче, прошедшем на стадионе «Далга Арена» победу с минимальным перевесом праздновала бакинская команда.

Единственный гол на 89-ой минуте в ворота соперника забил Миргусейн Сейидов. Ответная встреча пройдет через неделю в Люксембурге.

«Интер» – «Фола»- 1:0

Гол: Сеидов, 89 (1:0)