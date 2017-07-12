Турция и Израиль договорились о газопроводе в Европу

2017-07-12 19:19 | www.oxu.az | 3

Турция и Израиль собираются до конца года подписать соглашение о строительстве трубопровода для поставки газа со средиземноморских месторождений в ЕС. Об этом заявил министр национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения еврейского государства Юваль Штайниц, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, решение о заключении предварительного межправительственного соглашения по строительству газопровода между Турцией и Израилем принято по итогам четырех туров переговоров.

Штайниц отметил, что в настоящий момент ведутся интенсивные переговоры по строительству двух магистралей. Один из них планируется построить в Турцию и далее в Европу. Другой трубопровод пройдет через Кипр и Грецию в Италию.

Соглашение, возможно, будет принято окончательно по итогам визита турецкого министра энергетики Берата Албайрака в Израиль в 2017 году.

Газ может быть поставлен в Европу с месторождений Левиафан и Тамар в Средиземном море у берегов Израиля. Запасы первого из них оцениваются в 620 миллиардов кубометров (чуть меньше годовой добычи России). До открытия месторождений Израиль являлся чистым импортером газа.

C.Б.

