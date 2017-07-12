Попытку посадки А-320 на рулежку с 4 самолетами показали на видео

2017-07-12 20:14 | www.oxu.az | 4

NBC News сделал видеореконструкцию захода на посадку лайнера Air Canada в аэропорту Сан-Франциско.

Как передает Oxu.Az, ролик доступен в YouTube-канале шоу Today.

Самолет, в котором находились 140 пассажиров, 7 июля чуть не приземлился на рулежную дорожку, где в этот момент были четыре других борта, ожидавших очереди на взлет.

Авиакатастрофу предотвратил диспетчер, который дал экипажу летевшего из Торонто лайнера Airbus A-320 команду прервать посадку и уйти на второй круг.

Судя по опубликованным переговорам пилота с вышкой, командир воздушного судна говорит, что видит на ВПП некие огни. Диспетчер уверяет, что на полосе никого нет. Как сообщает ITV, спустя несколько секунд кто-то другой, предположительно, один из пилотов, на рулежке говорит: «Куда он летит? У него курс на рулежную дорожку». Тогда диспетчер дает распоряжение об уходе на второй круг, и А-320 выполняет его.

С.Б.

