Президент Ильхам Алиев: В регионах в некоторых случаях вместо оказания помощи инвесторам, им создаются проблемы

2017-07-12 22:26 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В регионах Азербайджана в некоторых случаях вместо оказания помощи инвесторам, им создаются проблемы.

Об этом сказал, в частности, в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии 2017 года и предстоящим задачам.

«Я озвучил цифры, связанные с инвестиционными вложениями: было инвестировано пять миллиардов долларов инвестиций. Но большая их часть - иностранные инвестиции. Мы должны постараться привлечь и внутренние инвестиции. Когда я говорю внутренние инвестиции, я не имею в виду государственные инвестиции. Мы итак это делаем, и Государственная инвестиционная программа успешно реализуется, и должна быть выполнена полностью. Сюда входят строительство школ, больниц, Бакинского международного морского торгового порта, инфраструктурные проекты, прокладка дорог и т.д. Я имею в виду частные инвестиции. За привлечение частных инвестиций ответственны не только центральные органы исполнительной власти. Местные органы исполнительной власти - я об этом говорил, и еще раз хочу сказать - должны быть еще более активны», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что, в особенности, для привлечения инвестиций в регионы, должны быть активными главы исполнительной власти.

«В некоторых местах проявляется эта активность, есть результаты, но в некоторых местах активности нет, существует безразличие. В некоторых случаях вместо оказания помощи инвесторам, им создаются проблемы. Этому должен быть положен конец. В конце года - в декабре, Администрация президента и министерство экономики должны предоставить мне список, информацию о том, в какой район сколько частных инвестиций привлечено. Работа каждого из глав исполнительной власти будет оценена, в том числе, и по этому показателю», - сказал Президент Азербайджана.