Рамиль Усубов назначил нового начальника

2017-07-12 21:27 | www.oxu.az | 3

Назначен новый начальник отдела полиции Гейгельского района.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на АПА, указом министра внутренних дел, генерал-полковника Рамиля Усубова Мирнемат Мирбабаев назначен начальником отдела полиции Гейгельского района.

До этого М.Мирбабаев занимал должность заместителя начальника отдела полиции Губинского района.

Бывший начальник Гейгельского РОП Бахадур Шукюров назначен начальником следственного отдела Управления полиции Хатаинского района города Баку.

С.Б.

