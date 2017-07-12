Американка умерла из-за упавшего в ванну смартфона

2017-07-12 21:40 | www.oxu.az | 3

В американском городе Ловингтон (штат Нью-Мексико) 14-летняя школьница умерла в ванне. Причиной смерти стал смартфон на зарядке, упавший в воду, пишет The Independent.

Отмечается, что на руке Мэдисон Коу (Madison Coe) обнаружили ожог. Родственники предполагают, что девушка пыталась схватить смартфон после того, как он уже упал в ванну.

Близкие погибшей надеются, что после произошедшего в соцсетях начнется кампания, направленная на повышение осведомленности об опасности использования смартфонов в ванне. Помимо этого, друзья семьи начали сбор средств на похороны школьницы. Для этого им требуется 20 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей) и на момент публикации новости удалось собрать более 10 тысяч долларов.

С.Б.

