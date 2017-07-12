В НАТО призвали к новым санкциям против КНДР

2017-07-12 22:33 | www.trend.az | 3

Североатлантический совет — главный политический руководящий орган НАТО — призвал в среду к новым мерам давления на КНДР и заявил о растущей угрозе альянсу со стороны Северной Кореи, говорится в заявлении Совета в связи с пуском Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, передает РИА Новости.

"Североатлантический совет самым решительным образом осуждает беспрецедентный пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты 4 июля, что является серьезной эскалацией, которая напрямую нарушает многие резолюции СБ ООН и ясно показывает растущую угрозу, которую КНДР создает для альянса, мира и безопасности, а также режиму нераспространения", — заявил альянс.

Он поддержал "усилия, которые предпринимаются в ООН для наложения дополнительных санкций на КНДР". "Призываем все страны полностью выполнить существующие резолюции ООН и предпринять новые усилия, чтобы оказать решительное давление и убедить режим КНДР отказаться от нынешнего представляющего угрозу и дестабилизирующего курса", — говорится в заявлении.

Северная Корея 4 июля объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Высота полета по навесной траектории оценивается в 2802 километра, дальность полета — 933 километра.

Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод озвучил и Пентагон.