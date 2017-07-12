Американский спецназ оказывает помощь сирийским силам в Ракке в боях с ИГ

2017-07-12 22:43 | www.trend.az | 4

Военнослужащие США оказывают помощь "Сирийским демократическим силам" в боях в городе Ракка с боевиками группировки "Исламское государство" (ИГ), передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс в среду.

По словам американского полковника Райана Диллона, представителя коалиции во главе с США по борьбе с ИГ, военнослужащие, среди которых много бойцов спецназа, "советуют, помогают и сопровождают" местные силы, передает агентство.

Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города. В начале июля в коалиции сообщили, что СДС прорвали оборону боевиков в старом городе.