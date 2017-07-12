Два американских конгрессмена призвали к импичменту Трампа

2017-07-12 23:01 | www.apa.az | 4

Американские конгрессмены-демократы Брэд Шерман и Эл Грин выдвинули инициативу импичмента президента США Дональда Трампа за создание препятствий правосудию в ходе расследования приписываемых ему и членам его предвыборной кампании связей с Россией.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление распространил в среду Шерман.

Расследование в связи с указанными подозрениями ведут не только сотрудники ФБР, но и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Кроме того, в середине мая Минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для еще одного такого независимого разбирательства.