Индекс Доу-Джонса достиг рекордной отметки после заявления главы ФРС

2017-07-12 23:02 | www.trend.az | 4

На американских фондовых рынках в среду после полудня отмечено повышение, а индекс Доу-Джонса достиг рекордной отметки после того, как глава ФРС Джанет Йеллен объявила, что повышение процентных ставок будет постепенным и что для достижения нейтрального уровня не потребуется сильного повышения.

Выступая с подготовленной речью в Конгрессе, Йеллен сообщила, что ФРС будет сворачивать свой масштабный портфель облигаций, при этом внимательно следя за уровнем инфляции.

По словам Йеллен, хотя экономика растет медленно, прирост рабочих мест продолжается, потребительские расходы держатся на уверенном уровне, а объем бизнес-инвестиций недавно вырос.

Инвесторы и некоторые представители ФРС, обеспокоенные недавним снижением инфляции, хотят увидеть более уверенный прогресс в достижении целевого показателя инфляции – 2 процента.

По словам Йеллен, рост инфляции сдерживают некоторые временные факторы, однако Федрезерв нацелен на достижение целевого показателя.

«Все оказалось не так жестко, как многие ожидали», – отметил один из директоров отдела иностранной валюты компании TJM Brokerage в Чикаго Ричард Скалоне.

«Она сказала, что для достижения нейтрального уровня ставки нужно будет поднять не очень сильно. На мой взгляд, это ключевой момент. Она также сказала, что реакция инфляции на состояние экономики – ключевой фактор неопределенности. Еще одна отсылка к инфляции, опять же признак мирного настроя».

Позднее в среду ФРС опубликует «Бежевую книгу» - обзор состояния национальной экономики. Следующее заседание ФРС состоится 25-26 июля.