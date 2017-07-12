Экс-президента Бразилии Лулу да Силву приговорили к девяти годам тюрьмы

2017-07-12 23:07 | www.trend.az | 4

Суд в Бразилии в среду приговорил экс-президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву к 9,5 годам лишения свободы по обвинению в коррупции, передает РИА Новости.

Против бывшего бразильского президента было выдвинуто пять коррупционных обвинений.

В мае текущего года бразильские следователи заинтересовались усадьбой в штате Сан-Паулу, предположительно, принадлежащей да Силве и построенной на государственные средства.