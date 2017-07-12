Трамп заявил, что поладил с Путиным

2017-07-12 23:27 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп считает, что он поладил с российским президентом Владимиром Путиным.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил в интервью телеканалу CBN.

"Я считаю, что мы очень хорошо поладили, и я считаю, что это хорошо, а не плохо. Люди говорят: "Ох, они не должны ладить". Кто эти люди, кто так говорит? Я считаю, что мы очень, очень хорошо поладили. Мы — великие ядерные державы", — сказал Трамп в интервью телеканалу CBN.

По словам Трампа, "все были удивлены", что его встреча с Путиным продолжалась так долго — почти 2,5 часа. По его мнению, очень важно вести диалог с Россией. "И если вы не ведете диалог, то это создаст много проблем для нашей страны и для их страны. Я считаю, что нам нужен диалог", - добавил он.