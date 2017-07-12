Однополые браки официально разрешили на Мальте

2017-07-12 23:24 | www.oxu.az | 4

Однополые браки официально разрешили на Мальте. Парламент страны принял закон, разрешающий регистрацию гомосексуальных браков, передает Oxu.Az со ссылкой на DW.

По данным СМИ, нововведение было одобрено практически единогласно. Теперь из официальных документов будут исключены слова «муж» и «жена». Они будут заменены гендерно нейтральным понятием «супруги». Вместо слов «отец» и «мать» будет использоваться слово «родители», а в случае лесбийских пар — «родивший родитель» и «другой родитель».

Интересно, что на Мальте только в 2011 году были узаконены разводы, а аборты запрещены до сих пор.

Однополые браки в настоящее время разрешены в Аргентине, Дании и ее автономии Гренландии, в Новой Зеландии, Испании, Бельгии, Англии и Уэльсе, Шотландии, Исландии, Норвегии, Швеции, Бразилии, Финляндии, Ирландии, Португалии, США, Канаде, Франции, Люксембурге, Уругвае, Колумбии, Германии, Нидерландах и Южной Африке.

С.Б.

