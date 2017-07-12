В Азербайджане увеличится потребность в стройматериалах

2017-07-12 23:44 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Строительные работы в Азербайджане будут проводиться ещё более интенсивно, потребность в строительных материалах увеличится.

Об этом сказал, в частности, в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии 2017 года и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что в Азербайджане наблюдается оживление строительного сектора.

«Сейчас в Баку строятся болете 100 высотных зданий. На месте находившихся в аварийном состоянии зданий строятся новые. Их число около 80. Это еще более украшает, обустраивает наш город. Граждане переселяются из непригодных, аварийных зданий. Временно им выдаются деньги на аренду. В новых зданиях, которые будут построены, им будут предоставлены квартиры с ещё большей площадью. На первом этаже каждого здания, которое будет построено на месте аварийных зданий, предусмотрены детские сады. Это было моим специальным указанием. Таким образом, только таким путем в Баку за пару лет будут сданы в эксплуатацию более 80 детских садов», - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев сказал, что по линии Государственного агентства жилищного строительства строится 29 зданий.

«В «Белом городе» построены десятки зданий. То есть, вот уже по этим трем направлениям ведутся работы по строительству более 100 зданий. Конечно же, и в других местах Баку, других наших городах строительство жилья получило широкий размах, строительный сектор уже восстанавливается, наблюдается оживление. Это, конечно, положительно влияет и будет влиять на сектор строительных материалов. Я бы посоветовал предпринимателям больше внимания уделять этой сфере, вкладывать инвестиции. Потому что отныне строительные работы в Азербайджане будут проводиться более интенсивно, появится большая потребность в строительных материалах», - сказал глава государства.