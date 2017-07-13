Президент Ильхам Алиев поручил сдать в эксплуатацию новое здание мечети Гаджи Джавад в ближайшие месяцы

2017-07-13 00:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Строительство нового здания мечети Гаджи Джавад должно идти интенсивно, чтобы эта мечеть была сдана в эксплуатацию в ближайшие месяцы. Об этом сказал, в частности, в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в первом полугодии 2017 года и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что в Баку реализуются крупные проекты дорожной инфраструктуры, открываются новые дороги.

"Недавно открылась новая дорога. На территории, именуемой "Советская", уже сдана в эксплуатацию современная дорожная инфраструктура. В то же время на этой территории проводится большая работа по благоустройству. Сейчас открылась территория перед мечетью Тезепир, и там будет парк. С других сторон тоже будут созданы общественные места, чтобы было возможно видеть мечеть Тезепир со всех сторон. Сзади Азербайджанского государственного драматического театра - на территории создаваемой дорожной инфраструктуры, также будут общественные места, парки, сады, посажены деревья, которые, как говорится, станут для Баку новыми "легкими". Эта территория станет зоной озеленения, и это нам очень нужно", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в последние годы открылось множество общественных мест, созданы парки, сады.

"Бульвар сам по себе является большой общественной зоной отдыха, и этот процесс должен продолжаться. Строительство нового здания мечети Гаджи Джавад идет, и должно идти , чтобы эта мечеть была сдана в эксплуатацию в ближайшие месяцы", - сказал Президент Азербайджана.