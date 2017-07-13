Трамп считает, что Клинтон как президент была бы выгоднее Путину

2017-07-13 00:05 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп считает, что его соперница по президентской гонке Хиллари Клинтон в качестве американского лидера была бы более выгодна президенту России Владимиру Путину, так как в отличие от нее, сам Трамп стремится укреплять американскую армию и энергетику, об этом он заявил в интервью телеканалу CBN, передает РИА Новости.

"Мы — самая сильная страна в мире и становимся еще сильнее, потому что я большой поклонник военных. К примеру, если бы Хиллари выиграла, наши вооруженные силы были бы сокращены, наша энергетика стала бы еще более дорогой. Это то, что Путину во мне не нравится. И это то, почему он не хотел бы меня, потому что с первого дня я стремился к сильной армии", — заявил Трамп.

Президентские выборы в США прошли в начале ноября 2016 года. Победителем стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который одержал верх над кандидатом Демократической партии Хиллари Клинтон.