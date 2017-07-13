Конгрессмены предложили объявить Трампу импичмент

2017-07-13 00:34 | www.oxu.az | 4

Конгрессмены от Демократической партии Брэд Шерман и Эл Грин выдвинули в палату представителей Конгресса США инициативу об импичменте президента страны Дональда Трампа.

Как передает Oxu.Az, заявление опубликовано на сайте Брэда Шермана в среду, 12 июля.

Шерман хочет объявить Трампу импичмент за препятствование расследованию его «связей с Россией». Он указывает, что увольнение главы ФБР Джеймса Коми является созданием помех правосудию. Также Шерман обвиняет Трампа в нарушении клятвы главы государства в части защиты Конституции США.

«Все выглядит так, будто президенту есть что скрывать, учитывая его попытки свернуть расследование в отношении Майкла Флинна, а также расследование, касающееся России»,— говорится в заявлении Шермана.

С.Б.

