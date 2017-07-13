İşçi servisi devrildi, ,ok sayıda yaralı var
2017-07-13 00:36 | www.trend.az | 1
Burdur'un Karamanlı ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu aracın sürücüsü ile 8 işçi yaralandı.
Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Mürseller köyündeki bir mermer ocağında çalışan işçileri taşıyan İsmail Yavuz idaresindeki 15 DJ 151 plakalı servis minibüsü, Mürseller köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Sürücü İsmail Yavuz ile araçta bulunan Osman Tosun, Mehmet Aldemir, Serkan Gün, Oğuz Şen, Mustafa Ataş, Ali Acar, Önder Ağıl ve Osman Karakuzu yaralandı.
Kaza yerine gelen ambulanslarla Tefenni ve Burdur'daki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA