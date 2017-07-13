Арабские страны не снимут санкции с Катара, пока не будут выполнены их требования

2017-07-13 01:03 | www.apa.az | 6

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет не откажутся от принятых в отношении Катара мер, пока Доха не примет все выдвинутые странами требования.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении арабской четверки.

"Меры, принятые против Катара, продолжатся, пока Доха не выполнит полностью справедливые требования", - отмечается в тексте.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. 5 июля срок ультиматума истек, а переданный через Кувейт ответ Дохи, детали которого до сих пор официально не обнародованы, вызвал сожаление у Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта.