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В центре Баку произошло ДТП

2017-07-13 02:24 | www.apa.az | 7

В центре столицы, на улице Зарифы Алиевой произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает АПА, автомобиль марки BMW врезался в остановившийся на красный свет светофора “Opel”.

В результате аварии никто не пострадал, однако автомашинам был нанесен материальный урон. Авария привела к кратковременному затору на проспекте. Движение было восстановлено в полноценном режиме после того, как автомобили были эвакуированы на штрафную площадку. По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости водителем BMW.

По факту ведется расследование. 

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