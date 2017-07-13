Керем Гасанов: “Неточности относительно границ некоторых административно-территориальных округов привели к проблемам”

2017-07-13 02:42 | www.apa.az | 5

«Анализ материалов показывает, что в ряде хозяйств имеет место незавершенность долевого распределения земельных участков, несоответствия между реальным местоположением земель с землями фактически используемыми гражданами».

Как передает АПА-Экономикс, об этом в ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам, заявил Председатель Госкомитета по имущественным вопросам Керем Гасанов.

По его словам, в некоторых хозяйствах, где земельная реформа еще не завершена, посредством результатов работ по кадастровому учету ведутся соответствующие работы: «В рамках проводимых мероприятий была решена долголетняя проблема с землей более 1000 семей в Хачмасском, Сиязяньском, Имишлинском и Бейлаганском районах».

К.Гасанов сказал, что неточности относительно границ некоторых административно-территориальных округов привели к проблемам, которые решаются совместно с соответствующими органами.

Глава комитета также сказал, что завершена оцифровка ортофотоматериалов и подготовлены рельефные карты, охватывающие территорию в 4,1 миллиона гектаров.

По словам К.Гасанова, работы по кадастровому учету земельных участков завершатся к 2020-му году. Вдобавок, на основе точного кадастрового учета будут подготовлены цифровые карты по муниципалитетам.