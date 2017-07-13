Белый дом назвал смехотворной идею демократов об импичменте Трампа

2017-07-13 02:51 | www.apa.az | 5

Инициатива импичмента президента США Дональда Трампа, которую внесли в среду в Палату представителей двое конгрессменов-демократов, является смехотворной.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом в среду первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

"Я думаю, что это абсолютно смехотворно и представляется ничем иным, как политической игрой в ее наихудшем проявлении", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Американские конгрессмены-демократы Брэд Шерман и Эл Грин в среду выдвинули инициативу импичмента президента США Дональда Трампа за создание препятствий правосудию в ходе расследования приписываемых ему и членам его предвыборной кампании связей с Россией.