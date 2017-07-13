Президент: “В Азербайджане наблюдается оживление строительного сектора, потребность в строительных материалах увеличится”

2017-07-13 03:16 | www.apa.az | 4

“В Азербайджане наблюдается оживление строительного сектора. В настоящее время в Баку строятся болете 100 высотных зданий. На месте аварийных зданий строятся около 80 новых зданий. Граждане переселяются из аварийных зданий, им выдаются деньги на аренду.

Как передает АПА, об этом в ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам главы государства в новых зданиях, жителям столицы будут предоставлены квартиры с еще большей площадью: «На первом этаже каждого здания предусмотрены детские сады. Это было моим специальным указанием. Таким образом, в Баку за пару лет будут сданы в эксплуатацию более 80 детских садов».

Президент Ильхам Алиев также отметил, что по линии Государственного агентства жилищного строительства строится 29 зданий: «В «Белом городе» построены десятки зданий. По этим трем направлениям ведутся работы по строительству более 100 зданий. Я бы посоветовал предпринимателям больше внимания уделять этой сфере, вкладывать инвестиции. Потому что отныне строительные работы в Азербайджане будут проводиться более интенсивно, появится большая потребность в строительных материалах».