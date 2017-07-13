18-летний азербайджанский чемпион покончил с собой – ФОТО

2017-07-13 01:42 | www.oxu.az | 5

Член молодёжной сборной Азербайджана по самбо Рашад Дуньямалыев покончил с собой.

Как передает Oxu.Az, об пишет газета «Ени Мусават».

Издание отмечает, что 18-летний спортсмен повесился. Причины самоубийства неизвестны.

Несмотря на свой юный возраст, Рашад Дуньямалыев дважды становился чемпионом Европы и занимал призовые места на чемпионате мира. Свою последнюю золотую медаль он завоевал в апреле на чемпионате, проходившем в Праге.

С.Б.

