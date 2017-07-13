Ганский футболист итальянского клуба признался в убийстве матери и сестры

2017-07-13 04:06 | www.apa.az | 5

Экс-полузащитник «Пармы» Соломон Ньянтаки, выступавший в минувшем сезоне за клуб «Имолезе» из пятого итальянского дивизиона, признался, что зарезал свою 43-летнюю мать и 11-летнюю сестру.

Как передает АПА со ссылкой на "Gazeta.ru", об этом сообщает Football Italia.

Отмечается, что 21-летний ганец совершил убийство близких в собственной квартире в Парме. Позже его задержали в Милане и он сознался в содеянном сотрудникам полиции.