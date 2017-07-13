NASA показало кадры гигантского пятна на Солнце – ВИДЕО

2017-07-13 02:59 | www.oxu.az | 5

Космическое агентство NASA обнародовало кадры огромного пятна на поверхности Солнца.

Как передает Oxu.Az, по мере вращения звезды оно становится видным с нашей планеты.

Снимки были сделаны с 5 по 11 июля Обсерваторией солнечной динамики, пишет РИА Новости. На кадрах пятно кажется не столь большим. Однако в реальности, по словам ученых, оно превышает размеры Земли.

Это пятно - первое, которое появилось на видимой части Солнца за 2 суток. Подобные явления, когда солнечная активность снижена, происходят гораздо реже, чем обычно.

С.Б.

