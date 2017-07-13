В Турции полиция задержала террориста-смертника

2017-07-13 02:24 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В городе Газиантеп Турции полиция задержала трех террористов, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, полиция остановила автомобиль с сирийским номерным знаком. На требования полиции покинуть автомобиль подозреваемые вышли из машины и начали убегать. Позже подозреваемые были задержаны полицией.

Сообщается, что один из задержанных предпологаемый террорист-смертник. На подозреваемых было обнаружено два ручных гранат и три пистолета Glock.