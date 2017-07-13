В Сальянском районе произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые

2017-07-13 05:29 | www.apa.az | 5

В Сальянском районе, на автомагистрали Алят-Астара произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает АПА, в результате столкновения микроавтобуса марки «Мерседес» и грузовика «КамАЗ» погибли 3 человека, еще трое получили ранения.

По предварительным данным, микроавтобус в котором находились жители Астаринского района направлялся в дагестанский город Хасавюрт. Кроме водителя, в автомобиле находились 2 женщины, 1 ребенок и 5 мужчин. В результате аварии ранения получили 1 одна женщина и двое мужчин, еще трое мужчин погибли на месте происшествия.

В настоящее время спасателями МЧС ведутся работы по извлечению погибших и раненых из микроавтобуса. Причины аварии, а также личности погибших и раненых устанавливаются.