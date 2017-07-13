В Мексике два человека погибли из-за провала участка на скоростной дороге

2017-07-13 03:24 | www.trend.az | 4

Министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса сообщил о гибели двух человек в результате провала участка полотна скоростной дороги в городе Куэрнавака штата Морелос, передает РИА Новости.

"Из провала на дороге Paso Express извлечен автомобиль Jetta. К сожалению, два находившихся в салоне человека погибли", — написал Руис Эспарса в своем микроблоге в Twitter.

По словам министра, уже назначено расследование с целью установить причины и виновных в провале полотна шоссе, которое лишь в апреле было введено в строй. Предварительные данные говорят о том, что причиной образования дыры в покрытии диаметром примерно в пять метров могла стать эрозия конструкции, вызванная скоплением мусора в сточных сооружениях, и высоким уровнем осадков.