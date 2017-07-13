В Москве скончалась легенда советской эстрады Тамара Миансарова

2017-07-13 04:02 | www.trend.az | 4

Легенда советской эстрады Тамара Миансарова скончалась в Москве на 87-м году жизни, передает РИА Новости со ссылкой на супруга певицы Марка Фельдмана.

Муж народной артистки России рассказал, что Миансарова скончалась в среду поздно вечером в Первой градской больнице.

"Что я могу сказать? Сейчас я ничего не знаю. Не знаю, на каком свете даже нахожусь. Шестого числа ее госпитализировали — воспаление легких", — пояснил супруг певицы.